3 dicas simples para ter boas conversas com seu filho

Quem nunca disse frases como “Filho, pode falar que eu estou te ouvindo” enquanto mexia no celular? Ou, ouvindo o desabafo de uma filha, respondeu com a melhor das intenções: “Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando que você podia fazer isso ou aquilo, blá, blá, blá”? Ou seja, se ficou pensando em algo, não prestou atenção no que a filha dizia.

“Não dá para escutar e pensar ao mesmo tempo. É preciso foco e concentração para ouvir o que a criança fala”, ressalta a antropóloga Renata Pereira Lima. A gente tem certeza de que consegue fazer pelo menos duas coisas ao mesmo tempo, não é mesmo? Ainda mais escutar e responder, que são atividades tão automáticas.

Os fãs das multitarefas que me desculpem, mas escutar é uma monotarefa! Exige foco, concentração e estudos da neurociência provam isso. Não dá para escutar e pensar ao mesmo tempo. Olhar nos olhos é uma das mensagens que indica estarmos prestando atenção.

Precisamos de tempo para processar o que foi dito antes de dar uma resposta. Sem isso, quem manda nas conversas é o “piloto automático” e, com ele, caímos naquela situação de “ouvir para responder e não para compreender”.

Ao darmos respostas impulsivas, automáticas, sem refletir, a comunicação fica truncada e não tem como gerar boas conversas. Corremos riscos que destaco abaixo.

Riscos de responder o filho sem pensar direito:

• Não perceber os sentimentos escondidos na fala da criança;

• Minimizar, diminuir o que o filho está sentindo: “isso não é nada”, “vai passar”;

• Fazer julgamentos, se o que foi dito é certo ou errado;

• Dar conselhos imediatos, que nem dão tempo para o filho pensar em algum jeito de resolver a questão;

• Parecer, mas não ter disponibilidade para a conversa.

Dicas simples para uma conversa mais bacana:

• Deixar o celular de lado;

• Interagir com pequenas palavras: “hum”, “sei”, “ahã”, “é mesmo?”, “entendi”, “nossa”;

• Enviar “mensagens não verbais” de que estamos prestando atenção: olhar nos olhos, descruzar os braços, assentir com a cabeça. Afinal, o corpo também fala;

• Enfim, podemos ter uma postura de quem realmente está interessado em escutar o que o filho está dizendo.