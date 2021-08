Terça-feira deve ser nublada, mas com aberturas de sol na capital paulista; veja a previsão do tempo

A terça-feira (31) deve ser nublada e com algumas aberturas de sol na capital paulista, segundo o Climatempo. Apesar do tempo cinzento, não há previsão de chuva. O alerta fica para as regiões do interior de São Paulo, que devem ter umidade relativa do ar abaixo dos 30%.

Na capital, a temperatura mínima deve ser de 13ºC e a máxima, 23ºC. A umidade relativa do ar vai variar entre 41% e 82%. O sol nasce às 6h19 e se põe às 17h55.



Leia também:

No entanto, para os próximos dias a previsão é que as temperaturas voltem a subir de forma gradual. Na quarta-feira (1º), o predomínio deverá ser de sol em grande parte de São Paulo e só há possibilidade de garoa no extremo sul paulista. Até sexta-feira (3), os termômetros já devem girar na casa dos 30ºC.

Nas outras áreas as condições de tempo se mantêm, o sol aparece e o tempo fica firme em todas as áreas. A umidade relativa do ar volta a cair, as temperaturas sobem e os dias serão mais secos no estado.