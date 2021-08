Siemens Energy abre vagas para estudantes de todos os cursos; saiba mais

A Siemens Energy abriu o Programa de Desenvolvimento de Talentos 2022. Estudantes de todas as áreas do conhecimento em cursos de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo podem se candidatar.

A seleção permite a participação de graduandos de todo o Brasil, com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O início do estágio será em janeiro do ano que vem.

A empresa exige disponibilidade para trabalhar seis horas por dia. A língua inglesa – preferencialmente a partir do nível intermediário – também é um pré-requisito para ocupar as vagas.

Há vagas para atuar nos Estados de São Paulo (Capital, Jundiaí e Santa Bárbara DOeste), Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O programa oferece bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, seguro de vida, fretado, vale refeição (para as localidades que não tem restaurante), GymPass e redução na jornada de estágio durante o período de provas.

As inscrições devem ser feitas pelo link até 24 de setembro.