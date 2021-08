Pedido de novo cartão do Bilhete Único pode ser feito até terça-feira pelo site da SPTrans

A partir da próxima quarta-feira (1º), os usuários do Bilhete Único que tiverem o cartão sem cadastro associado a um CPF não conseguirão mais pagar passagens no transporte coletivo de São Paulo. Eles devem acessar o site da SPTrans até terça-feira (31) e fazer um cadastro.

Após o preenchimento dos dados pela internet, o usuário deve aguardar uma aprovação do cadastro para a retirada do novo cartão. Depois disso, ele deve ir até um posto de atendimento (veja aqui a relação dos locais) para solicitar a transferência dos créditos remanescentes no bilhete sem cadastro, desde que registrado no mesmo CPF do bilhete anterior. O valor será transferido automaticamente.



Segundo a SPTrans, os passageiros afetados pela medida são aqueles que possuem o cartão com número de identificação no verso iniciando com os dígitos 59, 71 ou 110. O órgão diz que a medida tem como principal foco reforçar o combate às fraudes no sistema de transportes e, consequentemente, prejuízos aos cofres públicos e também aos passageiros.

Veja o passo a passo para fazer o cadastro no site:

Acesse o site da SPTrans;

Selecione a opção ‘Cadastre-se’;

Insira seus dados;

Envie a foto 3×4;

Depois de ler o termo de ciência, clique no botão “concordo”;

Adicione suas informações pessoais;

Após aprovação da foto, basta se dirigir a um posto de atendimento e retirar seu Bilhete Único com nome impresso;

Se estiver tendo dificuldades no envio da foto, você pode escolher a opção de entregar a foto diretamente no posto.

Suspensão de recarga

Devido à realização de uma atualização da rede de recarga do Bilhete Único, será suspensa a compra e a recarga de créditos, das 23h do sábado (4) até 5h do domingo (5). A SPTrans orienta os passageiros que para que antecipem a compra e a recarga dos cartões Bilhete Único.

A medida não afetará a utilização dos cartões com carga nos validadores dos ônibus e estações do Metrô ou da CPTM. No interior dos ônibus o pagamento também pode ser feito em dinheiro.