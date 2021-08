Nova variante do coronavírus é encontrada na África do Sul

Cientistas da África do Sul anunciaram a descoberta de uma nova variante do coronavírus que apresenta diversas mutações, que está sendo denominada C.1.2.

Os estudos ainda não determinaram se ela é mais contagiosa ou se as novas vacinas são eficazes para imunizar a variante, mas já sabe-se que a variante já se disseminou na África do Sul , sete países africanos, Europa, Ásia e Oceania. No Brasil ainda não foi detectado nenhum caso de contágio com a nova cepa.

De acordo com os pesquisadores, as mutações apresentadas estão associadas às variantes com maior transmissibilidade e sensibilidade reduzida a anticorpos neutralizadores, que poderiam indicar um risco maior de infecção, mas essas mutações têm graus diferentes dos já conhecidos e é difícil ter certeza de como elas afetam o vírus.

A África do Sul foi o primeiro país a detectar a variante Beta do coronavírus, uma das quatro consideradas “variantes de preocupação” pela ONU (Organização Mundial de Saúde).

LEIA TAMBÉM:

Segundo o cientista que estudou a variante C.1.2, Richard Lessells, o surgimento da nova variante mostra que a pandemia ainda está longe de ser controlada.