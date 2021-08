NASA divulga imagem do furacão Ida captada desde o espaço; registro impressionante assusta pela dimensão

O impressionante furacão Ida é visto nesta imagem assustadora tirada a bordo da Estação Espacial Internacional. O registro foi divulgado pela NASA.

O perigoso furacão atingiu a costa da Louisiana no domingo, 29 de agosto de 2021, com ventos de mais de 240 quilômetros por hora.

A imagem foi compartilhada na conta do Twitter do astronauta da Agência Espacial Europeia e tripulante da Expedição 65, Thomas Pesquet.

Como detalhado, enquanto a tempestade agitava-se no Golfo do México antes de sua chegada.

Do espaço, os satélites de observação da Terra têm uma visão única das tempestades, o que acaba impressionando.

Ainda de acordo com as informações, essas observações fornecem dados que ajudam a trabalhar com agências parceiras. Confira registro:

