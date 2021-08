Fundação Instituto Tecnológico de Osasco lança concurso com 186 vagas na área de educação

A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito Osasco), na Grande São Paulo, lançou o edital do concurso público com 186 vagas na área de educação. Os cargos são para professores de diferentes áreas, com salários que variam de R$ 2.886,24 a R$ 2.970,52. Os selecionados também receberão cesta básica ou vale-alimentação e auxílio-transporte. As inscrições serão realizadas na internet, de 13 de setembro a 18 de outubro.

Segundo o edital do concurso, do total de vagas, sete são para o cargo de professor polivalente (PEB I), que requer graduação em ensino normal superior ou licenciatura plena em pedagogia, ou nível médio na modalidade normal, ou programa especial de formação superior e habilitação em magistério para educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.



Leia também:

As outras 179 vagas são para o posto de professor de desenvolvimento infantil, que exige ensino superior completo em pedagogia e experiência de três anos no magistério.

As inscrições serão realizadas no site da Vunesp, organizadora do certame. As taxas são de R$ 56,50 para o cargo de professor polivalente e de R$ 82,20, para professor de desenvolvimento infantil.

Os candidatos farão prova objetiva, prevista para o dia 5 de dezembro. Ela será composta por 50 questões de múltipla escolha, sendo 15 de língua portuguesa, dez de matemática e 25 de conhecimentos específicos (conhecimentos pedagógicos e legislação). Além disso, será feita avaliação de títulos, também de caráter classificatório.

Cronograma do concurso: