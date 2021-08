Foguetes bombardeiam vizinhança próxima ao aeroporto internacional de Cabul

Foguetes atingiram uma vizinhança próxima ao aeroporto internacional de Cabul nesta segunda-feira, 30, às vésperas da retirada das tropas americanas do Afeganistão. Não se sabe ainda quem os atirou.



Os equipamentos atingiram o bairro de Salim Karwan, na capital afegã, de acordo com testemunhas. Houve tiros logo após as explosões. As testemunhas, que falaram sob condição de anonimato por medo de represálias, disseram ter ouvido o som de três explosões e depois um clarão no céu. Pessoas fugiram logo após as explosões.



Oficiais americanos não responderam a pedidos feitos pela reportagem. Aviões de carga americanos continuaram o trabalho de retirada de pessoas do aeroporto após as explosões. Em Washington, a Casa Branca divulgou um comunicado afirmando que oficiais informaram o presidente Joe Biden sobre o ataque.

“O presidente foi informado que as operações continuam de forma ininterrupta no aeroporto, e voltou a confirmar sua ordem para que os comandantes dobrem esforços que priorizem o que for necessário para proteger nossas forças em solo”, afirma o comunicado.



No domingo, 29, um drone americano bombardeou um veículo carregando “múltiplos homens-bomba” do braço afegão do Estado Islâmico antes que pudessem atacar a retirada de civis do aeroporto internacional de Cabul, de acordo com as tropas americanas. Um oficial afegão informou que três crianças foram mortas no ataque.