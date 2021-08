Carros com placa final 5 e 6 devem quitar licenciamento 2021 até amanhã

Nesta terça-feira termina o prazo para proprietários de veículos com placa final 5 e 6, que não anteciparam o pagamento no início do ano, quitarem o licenciamento anual obrigatório, de acordo com o calendário do Detran.SP.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancário ou pelo Internet Banking usando apenas os números do Renavam.

A taxa de licenciamento para veículos usados é única e custa R$ 89,91.

Os bancos não estão autorizados a receber o imposto se o veículo tiver qualquer pendência com multa ou IPVA atrasado. Neste caso, o proprietário deverá quitar os atrasados antes de efetuar o licenciamento.

A partir de quarta-feira, os donos de carros com placa final 5 e 6 que forem flagrados dirigindo carro sem que o imposto tenha sido pago vai pagar uma multa de R$ 293,47 e levar sete pontos na CNH, além de ter seu carro guinchado para o pátio do Detran.

Neste ano, o documento não será mais encaminhado à residência do contribuinte, como ocorria nos anos anteriores.

No segundo dia após o pagamento do documento de quitação, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), já estará disponível para impressão ou para baixar no celular.

O download pode ser feito nos sites do Poupatempo, Detran.SP e Denatran.

Na quarta-feira (2) começa o calendário de cobrança dos carros com placa final 7.