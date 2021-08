USP oferece e-books gratuitos para quem quer aprender italiano

O Portal de Livros Abertos da Universidade de São Paulo (USP) conta com materiais didáticos para quem quer estudar italiano. As publicações “Dire, fare, partire!” e “Dire, fare, arrivare!” podem ser acessadas gratuitamentes pela internet.

Os e-books somam, no total, mais de 1,7 mil páginas, que têm como autoras a professora Paola Baccin, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, com a colaboração de Sandra Gazzoni, doutora em Língua e Literatura Italiana pela FFLCH.



O primeiro volume traz 16 exercícios acompanhados de informações sobre a geografia da Itália, estudos da língua e da cultura, além das dificuldades linguísticas e culturais típicas de um aluno brasileiro que estuda italiano no Brasil. Ao final do livro, há as respostas das questões.

O segundo volume tem 17 exercícios acompanhados da história de um personagem, Tarcísio, durante a sua primeira experiência na Itália. Ele se encontra com Elisa na cidade de Bologna e os textos apresentam as dificuldades que naturalmente emergem quando há o encontro de duas culturas. As respostas a todos os exercícios também acompanham a obra.



O Portal de Livros Abertos da USP, inaugurado em 2016, é mantido pela Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (Aguia), com a reunião e divulgação dos livros digitais acadêmicos e científicos publicados pelas unidades, institutos, centros, museus e órgãos centrais da Universidade de autoria ou organização de professores e especialistas.

Curso de italiano

As publicações foram criadas a partir de um curso produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas e da Área Didática em Língua e Literatura Italiana da FFLCH em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI).

Chamado de Italiano para Brasileiros, o curso também é gratuito. Ele traz vídeos, apostilas e material multimídia. O material foi elaborado especificamente para alunos e professores brasileiros de italiano, que pode ser utilizado como recurso para a autoaprendizagem, sem tutoria, ou em sala de aula presencial, com a mediação de um professor.