Lotofácil da Independência: prêmio deste ano é de R$ 150 milhões

A Caixa Econômica Federal suspendeu seus sorteios diários da Lotofácil até o próximo dia 11 de setembro, quando realiza o sorteio da Lotofácil da Independência, cujo prêmio é de deixar qualquer apostador sem voz. São R$ 150 milhões para o acertador das quinze dezenas mágicas.

As casas lotéricas já estão recebendo apostas para o sorteio especial e continuarão recebendo até as 19h do dia 11. O preço da aposta da Lotofácil da Independência é o mesmo da comum, R$ 2,50 para a aposta simples.

Se o apostador quiser dar uma turbinada na sorte, pode optar por preencher mais números no volante, mas o preço da aposta sobe substancialmente.

Diferentemente dos demais sorteios, a Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será pago para quem acertar 14 números e assim por diante.

O sorteio será realizado a partir das 20h do dia 11, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

SORTEIO REGULAR

O último sorteio regular da Lotofácil foi na sexta-feira, quando um único apostador de Cuiabá, no Mato Grosso, levou para casa um prêmio de R$ 6.128.952,31.

Neste sorteio, mais 373 apostadores acertaram 14 dezenas e cada uma delas levou para casa R$ 1.594,67.

Veja os números sorteados para a Lotofácil de sexta-feira.