VÍDEO: Tiroteio deixa feridos e causa pânico em shopping na região central do Recife

Uma troca de tiros deixou pelo menos duas pessoas feridas no Shopping Tacaruna, na região central do Recife, em Pernambuco, no início da noite desta sexta-feira (27). Imagens que circulam em redes sociais mostram marcas de sangue no corredor do estabelecimento e muitos clientes em pânico. Veja abaixo:

Shopping Tacaruna, em Santo Amaro, tem registro de tiroteio, agora há pouco. Há informação de pelo menos uma pessoa com ferimento de arma de fogo na perna. Várias ambulâncias no local, alem da polícia. pic.twitter.com/Mbb3MP8cqw — Renato Barros (@renatorbarros) August 27, 2021

A administração do shopping confirmou que houve uma tentativa de assalto e os vigilantes de uma empresa de transportes de valores reagiram. Houve tiroteio e um dos seguranças e um cliente acabaram atingidos.



Leia também:

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e fizeram o socorro das vítimas. Ainda não se sabe qual o estado de saúde delas. Além dos feridos, outras pessoas teriam passado mal com a situação e receberam atendimento. Muitos clientes ficaram trancados dentro das lojas com medo.

Em nota, a administração do estabelecimento disse que “lamenta profundamente, se solidariza com as vítimas e segue à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos.”

Neste momento, uma área do shopping está isolada para atuação da Polícia Científica.