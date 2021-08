Fim de semana com cara de preguiça: veja como fica a previsão do tempo para São Paulo

O fim de semana na cidade de São Paulo será de chuva e temperaturas baixas, com cara de preguiça. A previsão meteorológica é do Climatempo.

No sábado (dia 28), a temperatura mínima será de 15ºC e a máxima, 20ºC.

Dia e noite serão chuvosos – há 90% de chances de precipitações de 15mm.

A umidade do ar varia entre 61% e 87%.

Já no domingo (dia 29), os termômetros marcam as mesmas temperaturas mínimas e máximas, de acordo com a previsão.

Também chove o dia todo e à noite, mas em menor intensidade (apenas 10 mm).

A umidade do ar fica entre 60% e 87%.