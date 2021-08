Previsão do tempo: cidade de São Paulo segue com temperatura nas alturas nesta quinta-feira

As temperaturas continuam altas na cidade de São Paulo nesta quinta-feira (dia 26) para a alegria dos amantes do calor. Segundo a previsão meteorológica do Climatempo, os termômetros podem bater os 34ºC.

O pico deve ser registrado por volta das 10h. Já a mínima – de 18ºC – tem vez apenas por volta das 20h.

O dia será de sol com aumento de nuvens com o passar das horas. À noite ocorrem pancadas de chuva. Há 90% de chances de precipitações.

A umidade do ar varia entre 15% e 37%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol nasce às 6h23 e se põe às 17h45.