Prefeitura de Bragança Paulista abre inscrições de concurso com 53 vagas temporárias para professor

A Prefeitura de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, abriu as inscrições do concurso público para preencher 53 vagas temporárias na área de educação. As oportunidades são para os cargos de professor de educação infantil (23 vagas) e professor de ensino fundamental (30), com salários de R$ 2.107,79 e R$ 2.634,75, respectivamente.

As inscrições podem ser feitas na página da organizadora do concurso na internet até o dia 22 de setembro. A taxa é de R$ 74.

Segundo o edital, as vagas têm caráter emergencial e excepcional, com contratação no período de seis meses. Clique aqui para ver as regras.



Podem participar profissionais habilitados no ensino médio completo na modalidade normal ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação específica nas quatro primeiras séries do ensino fundamental ou normal superior. No caso de professor de educação infantil, é exigido habilitação em pré-escola.

Todos os inscritos no concurso serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 10 de outubro. O exame contará com 30 questões de múltipla escolha, sendo dez de língua portuguesa, quatro de matemática, seis de legislação e dez de conhecimentos específicos.

Cronograma: