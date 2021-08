Mulher é morta a facadas na frente do filho após se recusar a fazer sexo com suspeito, aponta MP

Uma mulher de 25 anos teria sido agredida e morta a facadas pelo companheiro em Joinville, em Santa Catarina, após ter se recusado a fazer sexo com ele, aponta o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). O suspeito está foragido.

O crime ocorreu no dia 23 de julho, mas apenas ontem foi divulgado pelo órgão. O homem teria golpeado Vanessa de Lima com 14 facadas na frente do filho dela, de apenas 1 ano e 8 meses. Em seguida, ele teria abandonado a criança, que foi encontrada apenas no dia seguinte, com o corpo frio, vagando pela rua.

Já o corpo da jovem foi localizado embaixo da cama no apartamento em que ela dividia com o rapaz.

Segundo a promotoria, o homicídio possui quatro qualificadoras: motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, uso de meio cruel e trata-se de feminicídio. O réu é denunciado ainda por abando de incapaz.