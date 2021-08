Instituto Butantan fará testes clínicos da Butanvac com voluntários de Guaxupé, em Minas Gerais

O Instituto Butantan recebeu aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para a realização dos testes clínicos da Butanvac, a primeira vacina com produção integral no Brasil. Os estudos serão conduzidos na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais, onde os moradores voluntários serão testados.

“Na última segunda estive em Guaxupé assinando um amplo apoio de cooperação. O acordo prevê a inscrição de voluntários daquele município, a partir desta semana, no estudo da Butanvac. Vamos determinar qual a atual incidência do vírus da covid-19 na cidade e quais as variantes, para, daí, seguir com os estudos da vacina”, explicou o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, durante coletiva na tarde desta quarta-feira (25).



Segundo Covas, a cidade vai receber visitas a partir desta sexta-feira (27). Atualmente, Guaxupé está vacinando adultos com mais de 28 anos, por isso, os estudos atingirão pessoas não vacinadas de 18 a 28 anos.

Estudos clínicos

Os ensaios clínicos da vacina serão divididos em duas fases compostas pelas etapas A, B e C. A etapa A conta com um total de 418 voluntários selecionados nas cidades de Ribeirão Preto e, a partir de agora, também Guaxupé. O objetivo é avaliar a segurança e a dose ideal de imunizante. Nela, o grupo controle vai receber a Butanvac ou a vacina de comparação, a Coronavac, e não haverá placebo envolvido.

Já as etapas B e C irão avaliar a resposta imune e envolverão mais de 5 mil voluntários. A partir daí será feita a comparação entre o desempenho da nova vacina do Butantan contra a covid-19 e outros imunizantes. Além da eficácia geral da Butanvac, os ensaios vão avaliar seu desempenho diante das novas variantes do SARS-CoV-2.

Nos ensaios clínicos tradicionais, é feito um paralelo entre o grupo vacinado e um grupo controle. Mas, como os marcadores imunológicos e parâmetros de segurança já foram estabelecidos pelas demais vacinas em uso, já se sabe o que esperar de uma vacina contra a covid-19.

“O envolvimento da população de Guaxupé nesta fase do estudo será extremamente importante para continuidade da pesquisa, contribuindo para que possamos avaliar os resultados da Butanvac de maneira mais eficaz”, afirmou o Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Os moradores que desejam se voluntariar para fazer parte dos estudos devem realizar a inscrição por meio do site da Prefeitura de Guaxupé.

A previsão é de que os voluntários passem por um processo de triagem e a administração da primeira dose deva ocorrer até a primeira quinzena de setembro, enquanto a aplicação da segunda dose está prevista para acontecer até o meio de outubro.

Butanvac

A Butanvac é desenvolvida a partir da inoculação de um vírus modificado da doença de Newcastle que contém a proteína Spike do SARS-CoV-2 estabilizada. Como este vírus infecta aves e é inofensivo em humanos, ele replica muito bem em ovos embrionados de galinhas – mesma tecnologia da vacina contra a influenza (gripe).

Além de ser barata e muito disseminada, essa técnica é uma especialidade do Butantan: o instituto produz anualmente 80 milhões de vacinas da gripe usando ovos. A Butanvac é resultado de um consórcio internacional que envolve a organização PATH Center for Vaccine Innovation and Access, a Icahn School of Medicine no Mount Sinai em Nova York e a Universidade.