Governo de SP retoma programa que oferece mamografias gratuitas para mulheres de 50 a 69 anos

O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (25) a retomada do Programa Mulheres de Peito, que conta com uma carreta que circula pelas cidades do estado oferecendo consultas e exames como mamografias gratuitas para mulheres de 50 a 69 anos. As atividades voltam no dia 8 de setembro nos municípios de Osasco e Presidente Prudente.

“Com a melhora da pandemia e seguindo protocolos rígidos de combate à covid-19, as carretas do programa Mulheres de Peito retomam os atendimentos. Serão realizados inicialmente 2,2 mil exames de mamografia gratuitos por mês”, afirmou o governador João Doria (PSDB).



A iniciativa oferece mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico ou agendamento. Basta apresentar RG e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). As carretas permanecerão por 15 dias em cada município.

“A medida que as carretas passam, as mulheres devem ir de forma espontanea e, seguindo as orientações sanitárias, serão acolhidas em consulta, mamografia e até a biopsia, se necessário”, explicou o secretário estadual de Saúde, Jean Gorintchteyn.

Caso sejam detectadas alterações no exame ou suspeita de câncer, a paciente será encaminhada a um serviço de referência do SUS para fazer exames complementares, acompanhamento ou tratamento, conforme as particularidades de cada caso.

As pacientes fora da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde para rastreamento do câncer de mama também podem utilizar o serviço. Neste caso, é preciso apresentar pedido médico, além de RG e cartão SUS.

O programa Mulheres de Peito existe desde 2014 e as carretas já percorreram mais de 300 locais, com itinerários preventivamente suspensos no início da pandemia. No total, já foram realizadas cerca de 230 mil mamografias, 7 mil ultrassons, 700 biópsias e mais de 2 mil mulheres encaminhadas para exames complementares e/ou início do tratamento oncológico em unidades estaduais especializadas.

Os exames de mamografia são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados. As imagens captadas no exame são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital.

Para contribuir com a agilidade e qualidade do diagnóstico, além do mamógrafo, cada carreta possui ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélfite, computadores, mobiliários e sanitários. Há equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e médico ultrassonografista.

O serviço móvel funciona em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (Fidi), responsável por fornecer equipamentos para auxílio de diagnóstico a diversos hospitais estaduais.

Agendamento telefônico

Mulheres com idade entre 50 e 69 anos e que estão há mais de dois anos sem realizar mamografias também podem marcar os exames sem necessidade de pedido médico, gratuitamente, pela central telefônica do programa.

Para agendar, basta telefonar para 0800-779-0000. O agendamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Neste caso, os exames não são realizados nas carretas, e sim em um dos cerca de 200 serviços com mamógrafo do SUS de SP.

O call center é uma iniciativa complementar às carretas-itinerantes, que tem como objetivo rastrear ativamente o câncer de mama e incentivar a realização de exames preventivos para detecção da doença.