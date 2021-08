Filha de Olavo de Carvalho levanta suspeita sobre a morte do pai no Twitter; entenda

Heloisa de Carvalho, filha do escritor Olavo de Carvalho, escreveu em sua conta no Twitter nesta quarta-feira (dia 25) que o pai poderia estar morto. O boato ganhou repercussão nas redes.

“Não sei se é verdade mas chegou aos meus ouvidos que o Olavo já faleceu e estão segurando a notícia para mais perto do dia 7/9 para soltar e inflar de bolsolavetes na rua. Já disse não sei se é verdade”, postou.

Não sei se é verdade mas chegou aos meus ouvidos q o Olavo já faleceu e estão segurando a notícia para mais perto do dia 7/9 para soltar e inflar de bolsolavetes na rua. Já disse não sei se é verdade. — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) August 25, 2021

Horas depois da repercussão do tweet, a própria professora, que não mantém uma relação próxima com pai por questões ideológicas, afirmou que Carvalho está vivo.

Tá vivo e internado. — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) August 25, 2021

No último 9, o bolsonarista, de 74 anos, foi internado no InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Ele tinha um quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica.

Após o boato, o InCor afirmou nesta quarta-feira que o quadro de saúde do paciente é semelhante ao divulgado no último boletim médico, de 14 de agosto.