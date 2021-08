Estado de SP registra aumento de roubos e furtos em julho

Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), divulgados hoje (25), mostram que a quantidade de roubos no estado em julho chegou a 19.146 ocorrências, 10,3% a mais que o registrado no mesmo mês do ano passado (17.357). Furtos também tiveram alta, de 31.042 casos em julho de 2020 para 39.013 em julho de 2021, um crescimento de 25,6%.

Já os homicídios dolosos caíram 9,2% no mês passado, em comparação com o sétimo mês de 2020. O número passou de 217 casos para 197. A quantidade de vítimas desse crime também apresentou recuo, de 4,5%, no período – passou de 223 para 213.

Nos latrocínios, roubos seguidos de morte, tanto o número de ocorrências como o de vítimas tiveram redução. O primeiro passou de 14 casos para 9; e o segundo, de 15 para 10. Ambas as quantidades são as menores da série histórica, segundo a SSP.

A quantidade de estupros também apresentou diminuição, de 2,6%, em julho, em comparação a igual mês do ano passado. O número passou de 921 casos para 897.