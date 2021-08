Craque Neto estreia coluna de esportes no Metro

Apresentador do programa Os Donos da Bola, na tela da Band, e um dos mais importantes comentaristas esportivos do país, Craque Neto agora também veste a camisa do Metro. Todas as quintas-feiras, ele coloca as opiniões para jogo na coluna “Diga-se de Passagem”, em que aborda as principais movimentações e acontecimentos do mundo do futebol.

“Escrever no Metro sempre foi uma vontade que eu tive, afinal, é um dos jornais de maior circulação no mundo todo”, diz o Craque.

De fato, o veículo está presente em 18 países e circula no Brasil pela parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Além das edições impressas, a publicação pode ser conferida gratuitamente de segunda a sexta-feira no site metronatela.com.br.

Para a editora-chefe Ivana Moreira, a chegada do profissional reforça ainda mais a importância e o engajamento da publicação: “É um grande nome, tanto do Grupo Bandeirantes como do meio esportivo, e uma aquisição de grande notoriedade para o nosso leitor. Além disso, é um grande privilégio ter o Neto no time”, afirma.

A nova coluna “Diga-se de Passagem” pode ser conferida pelos leitores todas as quintas-feiras.