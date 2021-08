Bilhete Único sem cadastro deixa de valer a partir da semana que vem em SP

A partir da próxima quarta-feira (1º), quem tiver o cartão do Bilhete Único sem cadastro associado a um CPF não poderá mais usá-lo para pagar passagens no transporte coletivo de São Paulo.

De acordo com a SPTrans, os passageiros tem até o dia 31 de agosto para regularizar os cartões do Bilhete Único ou terá que providenciar um novo cartão depois do prazo.

A medida foi adotada para combater fraudes no sistema de transporte do estado e evitar prejuízo aos cofres públicos.

Quando receber o novo cartão, o passageiro poderá solicitar a transferência dos créditos do cartão antigo, sem cadastro, para o atual, desde que ambos tenham sido registrados no mesmo CPF.

LEIA TAMBÉM:

Como identificar se preciso trocar o cartão

Para saber se seu cartão faz parte desta regra, basta verificar se no verso do bilhete o seu número de identificação começa com os dígitos 59, 71 ou 110. Para saber se seu cartão já está associado a um CPF , consulte no link utilizando o número do seu CPF ou do seu Bilhete Único.

O passageiro que precisa providenciar o novo Bilhete Único pode fazer a solicitação pelo site da SPTrans (clique aqui).