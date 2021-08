Rodízio de carros está suspenso em São Paulo nesta terça-feira devido à greve dos ferroviários

Em função da decisão dos ferroviários de entrar em greve e paralisar três linhas da CPTM, a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) de São Paulo decidiu suspender o rodízio municipal de veículos nesta terça-feira.

De acordo com nota oficial, “a CET vai monitorar as vias da cidade e implementar medidas operacionais com vistas a melhorar a fluidez de ruas e avenidas, especialmente para o deslocamento do transporte público coletivo”.

A suspensão vale tanto para o período da manhã quanto para o da noite, de acordo com a Companhia.

A decisão dos ferroviários de entrar em greve foi anunciada no final da noite desta segunda-feira e afeta 26 estações ao longo das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, afetando o fluxo de pelo menos 750 mil pessoas que acessam os trechos.

A categoria pede reposição salarial.