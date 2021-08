SP: Ubatuba abre inscrições de concurso com 40 vagas temporárias para auxiliar de guarda-vidas

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, no litoral norte de SP, abriu as inscrições do concurso público para preencher 40 vagas temporárias de auxiliar de guarda-vidas. Os aprovados vão atuar na temporada 2021/2022, auxiliando o Corpo de Bombeiros. O salário é de R$ 1.826,04, mais adicional de insalubridade correspondente a 20%.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro, presencialmente, na sede do Quartel do Corpo de Bombeiros de Ubatuba, localizado na Rua Guanabara, n° 18, Perequê-Açu. O horário de atendimento é das 8h às 17h30.



Clique aqui para ver o edital



No ato da inscrição o candidato deverá estar munido de carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF), originais, e preencher a ficha de inscrição com os dados pessoais e declaração de que atende a todos os requisitos exigidos pelo edital.

Podem participar candidatos do sexo masculino, acima de 18 anos, que estejam em dia com a Justiça Eleitoral e que apresentem boa saúde física e mental, comprovada por exames médicos.

Segundo o edital, entre as atribuições do auxiliar de guarda-vidas está a prevenção e salvamento, além de limpeza e conservação das dependências de seu local de trabalho e de seus materiais de serviço.

Avaliações

O concurso será constituído de três fases, sendo a primeira um teste de aptidão física. Depois, será realizado um treinamento específico para auxiliar de guarda-vidas temporário e, por fim, uma investigação social.

No teste de aptidão física, a ser realizado no dia 22 de setembro, os candidatos serão analisados por meio de provas de corrida de 1.000 metros até oito minutos, eliminatória, e natação de 200 metros até seis minutos, eliminatória e classificatória.

Os 70 melhores classificados no teste de aptidão física serão convocados para a segunda fase. O treinamento específico será realizado no período de 27 de setembro a 17 de outubro, com carga horária diária de seis horas por dia e dois estágios operacionais no final de semana, em local a ser determinado pelo comando do Corpo de Bombeiros.

