Fundação Santo André recebe inscrições de concurso público para contratar estagiários

A Fundação Santo André está com inscrições abertas do concurso público para preencher quatro vagas de estágio nas áreas de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de produção e direito. Também será formado cadastro reserva. Os selecionados receberão remuneração mensal que varia entre R$ 750 e R$ 1.050.



As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (27) diretamente no Departamento de Recursos Humanos no prédio do Anexo I da Fundação Santo André, situado na avenida Príncipe de Gales, nº 821, Bairro Príncipe de Gales, em Santo André. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.



Clique aqui para ver o edital



Leia também:

Para efetivação da inscrição, é necessário que o candidato efetue o pagamento da taxa no valor de R$ 30.



No total, serão 3 vagas para estágio em direito, uma para engenharia de produção e para os demais cursos será formado um cadastro reserva. O requisito exigido é que o candidato esteja matriculado no curso em questão, entre o terceiro e o quinto semestre.



Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e prova de redação, com duração máxima de quatro horas, na data prevista de 1º de setembro, às 9h.



Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 6h diárias em período matutino ou vespertino. Serão fornecidos vale-alimentação no valor de R$ 250, auxílio-transporte no valor de R$ 108,05 e o seguro coletivo de acidentes pessoais.



De acordo com o edital de abertura, o concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da homologação, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.