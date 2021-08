Covid-19: vacinação de adolescentes entre 12 e 15 anos com comorbidades continua em SP

A cidade de São Paulo continua nesta terça-feira com a vacinação contra covid-19 de adolescentes na faixa entre 12 e 15 anos com comorbidades ou deficiência permanente, além de gestantes e puérperas.

Esse público será imunizado exclusivamente com a vacina da Pfizer, única aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para menores de 18 anos.

O adolescente precisa comparecer aos postos de saúde da Capital acompanhado dos pais, de um responsável ou de um adulto com autorização assinada pelo responsável.

Será necessário ainda apresentar um laudo médico que indique a deficiência ou relatório que aponte a comorbidade, bem como receita ou exames médicos.

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos os moradores da Capital que forem se vacinar que apresentem o comprovante de residência de São Paulo, o CPF e o cartão do SUS. Se o comprovante estiver em note de terceiro, será necessário apresentar certidão que comprove parentesco.

LEIA TAMBÉM:

‘Xepa’ da vacina

A Prefeitura de São Paulo informou que vai diminuir o intervalo de aplicação da segunda dose das vacinas contra covid-19 da Pfizer e AstraZeneca. Quem já tomou a primeira dose, poderá se inscrever na “xepa” com as doses remanescentes dos imunizantes a partir de segunda-feira. O prazo será reduzido de 60 para 30 dias.

Segundo a prefeitura, os munícipes podem se inscrever na “xepa” em uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município para adiantar a segunda dose. Para isso, é preciso ter tomado a primeira dose há mais de 30 dias, ou 15 dias no caso da Coronavac.

A aplicação de doses remanescentes está sujeita à disponibilidade ao final do dia em cada UBS. Cada unidade de saúde organiza uma lista de espera com os usuários de sua área de abrangência, que atendam aos critérios de intervalo entre as doses, com telefones para convocação do público interessado.

Pode se inscrever quem mora, estuda ou trabalha na região da unidade. As inscrições podem ser realizadas durante o horário de funcionamento das UBSs e o chamamento é realizado por ordem de inscrição.

Pré-cadastro

Para tornar o atendimento mais rápido, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

De Olho na Fila

Para evitar ficar longos períodos nas filas dos postos de vacinação, os munícipe pode consultar o site De Olho na Fila e ver em tempo real a situação de cada um dos locais. Com isso, poderá escolher o melhor horário para se imunizar. O site mostra ainda as vacinas que estão disponíveis em cada posto da cidade.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.