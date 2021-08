Biden reforçou ao G-7 que plano de retirada do Afeganistão segue no dia 31

O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou aos líderes do G-7 em reunião no período da manhã desta terça-feira, 24, que as tropas norte-americanas serão retiradas do Afeganistão no dia 31 de agosto, como determinado anteriormente, informou a Casa Branca, acrescentando que a conclusão da missão depende da coordenação contínua com o Taleban, incluindo o acesso de pessoas ao aeroporto.

A Casa Branca ainda informou que o presidente “solicitou ao Pentágono e ao Departamento de Estado planos de contingência para ajustar o cronograma caso seja necessário”.