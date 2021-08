Confiras as dezenas da Quina; prêmio desta segunda é de R$ 700 mil

A Quina, concurso 5639, sorteou na noite desta segunda-feira (dia 23) prêmio estimado em R$ 700 mil. Pode angariar o valor aquele que acertar as cinco dezenas.

Confira:

42 – 56 – 57 – 66 – 77

A Quina saiu para três apostadores no sábado (dia 23), um deles de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Os outros dois ganhadores são de Brasília e Espumoso, no Rio Grande do Sul. Cada apostador levou para casa um prêmio de R$ 1.852.956,44.

Mais 155 apostas que acertaram apenas quatro números foram premiadas em R$ 4.015,80.

Outros 9.921 apostadores que acertaram apenas o terno (três dezenas) ganharam R$ 94,34.

Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2315, pode pagar R$ 1,5 milhão ao felizardo que acertar as 15 dezenas da noite de hoje.

São elas:

03 – 07 – 08 – 11 – 12

13 – 14 – 16 – 17 – 18

19 – 21 – 22 – 23 – 25

O sorteio da Lotofácil de sábado (dia 21) teve cinco ganhadores. Cada um deles ganhou um prêmio de R$ 517.967,11. As apostas sorteadas são das cidades de Bauru, Brasília, Araucária (PR), São João da Barra (RJ) e a última não foi possível identificar o local de origem, pois foi feita através do Canal Eletrônico da Caixa.

Foram premiados ainda 413 apostas que acertaram 14 pontos e cada uma levou R$ 938,55.

Outras 12.083 apostas adivinharam 13 pontos e receberam humildes R$ 25.

Super Sete

Mais cedo, rolou o sorteio da Super Sete, concurso 134.

Veja a sequência:

5 – 3 – 5 – 5 – 8 – 7 – 7

Não houve acertos dos sete pontos e, por isso, o prêmio acumulou para quarta-feira (dia 25). Na ocasião, estarão em jogo R$ 300 mil.

Uma pessoa adivinhou seis números e vai ganhar R$ 21.941,04.

Outras 46 marcaram cinco acertos e vão receber R$ 681,39 cada.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h, até esta semana.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.