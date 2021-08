Cate tem processo seletivo com mais de 700 vagas de emprego; saiba como se candidatar

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, está com processo seletivo aberto com 754 vagas que abrangem as áreas de comércio, serviços e construção civil, com salários de até R$ 3.500.

Há 100 oportunidades na área de vendas para cargos como promotor, operador de loja, supervisor, entre outros com salários de até R$ 1.700. Para se candidatar, é necessário Ensino Médio completo com experiência mínima de quatro meses comprovado em carteira, algumas oportunidades não exigem atuação anterior.

Para quem tem experiência em cozinha estão disponíveis 34 oportunidades em todas as regiões. As posições abertas vão do assistente de cozinha ao cozinheiro geral com rendimentos entre R$ 1.300 a R$ 2.200. Será exigida escolaridades desde Ensino Fundamental completo ao Superior Completo.

Nesta semana, estão disponíveis também 20 vagas para motorista de caminhão betoneira, com salário de R$ 1.748. As oportunidades exigem habilitação na categoria “D”, Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de seis meses.

As costureiras também encontram mais de 30 vagas no novo processo seletivo, com média salarial de R$ 1.550. Para ocupar as vagas são necessários seis meses de experiência anterior comprovada em carteira e Ensino Fundamental completo.

Já na construção civil destacam-se 14 postos para pedreiro com Ensino Fundamental completo. Com salário de até R$ 2.000, os selecionados precisam comprovar experiência anterior. Além dessas, os munícipes contam ainda com oportunidades para representante comercial, consultor de vendas, auxiliar de limpeza, marceneiro, cozinheiro, repositor, vendedor interno, serralheiro, técnico em instalações, assistente de recursos humanos, entre outros.

As inscrições ocorrem pelo site até as 18h de quarta-feira (dia 25). Boa sorte!

Vagas para PCD

Já o público com deficiência encontra mais de 80 vagas disponíveis no processo seletivo desta semana. Entre elas, estão 50 vagas para atendente de lanchonete, com exigência de Ensino Fundamental completo. O salário é de R$ 1.100.

Foram disponibilizadas também 10 vagas para operador de vendas com Ensino Fundamental completo. Para essas oportunidades, o salário é de R$ 1.452.