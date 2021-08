Adolescentes de 12 a 15 anos com comorbidades serão vacinados a partir de hoje em SP

Os adolescentes entre 12 e 15 anos com comorbidades ou com deficiência permanente começam a serem vacinados contra covid-19 nos postos de São Paulo a partir desta segunda-feira, de acordo com o calendário da Prefeitura. Gestantes e Puérperas dessa faixa etária também podem procurar os postos de vacinação para se imunizarem.

Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou de um adulto com autorização assinada pelo responsável. Será necessário ainda apresentar um laudo que comprove a deficiência ou a comorbidade.

Todos os adolescentes nessa faixa etária serão vacinados exclusivamente com a vacina da Pfizer, a única autorizada pela Anvisa até o momento.

LEIA TAMBÉM:

Antecipação da segunda dose

Os postos de São Paulo estarão antecipando a segunda dose da vacina contra covid-19 a partir desta segunda-feira para os imunizantes da Pfizer e AstraZeneca.

A antecipação das vacinas está sujeita a sobra de doses remanescentes nos postos. Os interessados em antecipar a imunização devem se inscrever nos postos da região onde reside ou trabalha e os postos farão a convocação, por ordem de inscrição.

PRÉ-CADASTRO

Para tornar o atendimento mais rápido, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

DE OLHO NA FILA

Para evitar ficar longos períodos nas filas dos postos de vacinação, os munícipe pode consultar o site De Olho na Fila e ver em tempo real a situação de cada um dos locais. Com isso, poderá escolher o melhor horário para se imunizar. O site mostra ainda as vacinas que estão disponíveis em cada posto da cidade.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.