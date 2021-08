Conheça as 15 profissões que mais pedem inglês como requisito

Falar inglês há tempos é considerado muito importante para lutar por boas posições no mercado de trabalho. Um levantamento feito pelo BNE (Banco Nacional de Empregos), contudo, listou as 15 profissões em que a fluência na língua é tida como um requisito fundamental.

Confira quais são elas:

Analista de Relações Internacionais

Analista de Comércio Exterior

Analista de Importação e Exportação

Engenheiro de Telecomunicações

Secretária Bilíngue

Gerente de Projetos

Tradutor

Analista de infraestrutura

Gerente de TI

Engenheiro Eletricista

Analista de Business Intelligence

Analista de Comunicação

Gerente de Marketing

Analista de Processos

Analista de Redes

Marcelo de Abreu, CEO do BNE, assegura que a exigência do inglês chega aparecer em até 95% em uma das profissões mencionadas acima. Dessa forma, o conhecimento de uma segunda língua para algumas profissões é mais do que um diferencial no currículo, mas uma necessidade para o recrutador tomar sua decisão.

De acordo com a pesquisa do British Council e do Instituto de Pesquisa Data Popular, entretanto, apenas 5% da população brasileira fala um segundo idioma e desses apenas 1% é fluente na língua inglesa.