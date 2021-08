Apostador de Teresina, no Piauí, leva sozinho o prêmio de R$ 40,9 milhões da Mega-Sena

Um apostador de Teresina, no Piauí, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2402 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (21) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O sortudo levou para casa o prêmio de R$ 40.953.827,42.

Clique aqui para ver os números sorteados.

Outros cinco apostadores marcaram a quina e levaram, cada, R$ 30.626,84. Já 6.258 apostas acertaram quatro números e ganharam, cada, R$ 891,06.

Com isso, o prêmio estimado para o próximo concurso, que será sorteado na próxima quarta-feira (25), é de R$ 3 milhões.

Quina

Três apostadores acertaram a faixa principal do concurso 5638 da Quina, também sorteado na noite de sábado. Cada um levou prêmio de R$ 1.852.956,44. Outras 155 apostas fizeram a quadra e ganharam, cada, R$ 4.015,80.

Já 9.921 apostadores acertaram três números e levaram prêmio de R$ 94,34.

Clique aqui para ver os números da Quina

Reprodução

Lotofácil

No sábado também foi sorteado o concurso 2314 da Lotofácil, que teve cinco apostas ganhadoras na faixa principal. Cada uma levou prêmio de R$ 517.967,11.

Outras 413 pessoas marcaram 14 acertos e levaram para casa R$ 938,55. Já 12.083 apostas marcaram 13 pontos e ganharam, cada, R$ 25.

Clique aqui para ver os números da Lotofácil

Dupla-Sena

O concurso 2264 da Dupla-Sena também foi realizado no sábado, mas não houve ganhadores no primeiro e segundo sorteios.

No primeiro, 8 apostadores marcaram a Quina e levaram prêmio de R$ 6.065,30. Já 383 pessoas marcaram 4 pontos e ganharam R$ 144,78 cada uma.

No segundo sorteio, 18 apostas fizeram cinco pontos e ganharam R$ 2.426,12. Outros 528 apostadores marcaram 4 acertos e leveram R$ 105,02 cada.

Clique aqui para ver os números da Dupla-Sena

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais).

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga os resultados no site e nas redes sociais.