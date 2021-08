Sem ganhadores, Lotofácil acumulada vai pagar R$ 3 milhões neste sábado

Não houve ganhadores do prêmio principal no sorteio da Lotofácil desta sexta-feira e o prêmio acumulado para este sábado chega a R$ 3 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas lotéricas credenciadas do país. A aposta simples na Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No sorteio de sexta-feira, ninguém levou o prêmio principal, mas 253 apostadores acertaram 14 números e cada um ganhou R$ 1.534,11.

Outras 9.784 apostas acertaram 13 números e cada uma delas ganhou R$ 25,00.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Lotofácil desta sexta-feira.

Quina acumulada vai pagar R$ 5,5 milhões

O concurso 5638 da Quina deve pagar neste sábado um prêmio de R$ 5,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O prêmio está acumulado, já que nesta sexta-feira ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas.

Assim como a Lotofácil, as apostas podem ser feitas até 19h. A aposta simples custa R$ 2.

Sorteio anterior

Setenta apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 8.615,21. Outras 6.720 apostas fizeram o terno e levaram para casa R$ 134,95.

Clique para ver os números sorteados.