Polícia divulga imagens de suspeitos de matar vendedora durante tentativa de assalto no Ceará

A Polícia Civil do Ceará divulgou neste sábado (21) imagens que mostram dois homens suspeitos de tentar assaltar uma joalheria em um shopping de Fortaleza, no Ceará. Tiros foram disparados na ação e uma vendedora acabou atingida e morreu.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (20), no Shopping Iguatemi. Segundo a polícia, um dos criminosos entrou no local se passando por cliente, enquanto o outro ficou do lado de fora. O que estava na loja anunciou o assalto, houve troca de tiros e a vendedora acabou morrendo.



A SSPDS-CE (Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará) divulgou as imagens dos dois suspeitos do crime e pediu ajuda da população para identificar e localizar a dupla. Um dos homens é magro e alto. Ele usava uma calça jeans, blusa clara e carregava uma sacola. O segundo suspeito, que tem estatura mediana, usava calça e blusa preta e segurava um capacete.

Em nota, o Shopping Iguatemi lamentou a morte da vendedora. “Houve disparos de arma de fogo que atingiram uma funcionária da loja, que foi atendida pela equipe de primeiros socorros do shopping, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu. O shopping lamenta o fato e realizará todos os esforços para apurar as circunstâncias do ocorrido o mais rápido possível”.

As investigações sobre o caso são conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) – com apoio do Departamento de Inteligência.