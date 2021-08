Polícia apura se plantonista ajudava jovem presa por se passar por médica a entrar em hospital no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se a estudante de odontologia Nathiely da Silva do Nascimento, de 20 anos, presa em flagrante por se passar por médica, obteve ajuda de um ex-namorado para ter acesso ao Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo as investigações, o médico em questão fazia plantões na unidade e pode ter facilitado a entrada da jovem.

Segundo a polícia, a suspeita sobre o médico foi levantada pela direção do próprio hospital. Segundo o relato, no último dia 15, a equipe recebeu “prints” das publicações realizadas por Nathiely nas redes sociais e a informação de que a estudante circulava pelo hospital. A direção passou a apurar o caso e descobriu que ela frequentava a unidade e que já manteve um relacionamento com um plantonista, cujo nome não foi divulgado.



Na quinta-feira, a diretora do hospital viu a jovem na unidade e decidiu abordá-la. Ao ser questionada, ela deu versões divergentes e, em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

A mulher foi conduzida por policiais militares à delegacia e autuada por crime de uso de documento falso. Ela portava um crachá falso de estagiária, que era usado para entrar no hospital, um documento de auxiliar de saúde bucal, um carimbo, jaleco branco e um pijama hospitalar.

O Metro World News não conseguiu localizar a defesa de Nathiely até a publicação desta reportagem.

Rotina de médica

Nas redes sociais, Nathiely costumava para divulgar seu suposto trabalho como especialista em ortopedia no Hospital Municipal Miguel Couto e postava fotos com a guia, estetoscópio, carimbo e uma caneta em cima, sugerindo que estava clinicando.

Informações iniciais são de que Nathiely não fazia atendimentos na unidade e nem era contratada do hospital. Os investigadores, contudo, seguem investigando se ela chegou a atuar como falsa médica em alguma outra unidade.