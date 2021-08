Mega-Sena pode pagar R$ 41 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 41 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2402, que será sorteado na noite deste sábado (21), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.



O prêmio está acumulado, já que ninguém acertou a faixa principal do último sorteio, realizado na última quarta-feira (18). O mais próximo que os apostadores chegaram de levar o prêmio principal foi a quina. Cento e vinte e oito apostas que acertaram as cinco dezenas ganharam R$ 25.058,88 cada.

Na faixa dos quatro acertos, 8.020 apostas levaram R$ 571,34. Clique aqui para ver os números do último sorteio.

Quina

Ninguém acertou o último sorteio da Quina, na última quinta-feira (19), e o prêmio acumulou. Assim, quem acertar a faixa principal no sorteio deste sábado pode levar R$ 5,5 milhões pra casa.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 30 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 16.629,16.Foram premiados ainda 3.892 apostadores que acertaram apenas o terno, e cada um ganhou R$ 192,75.

O prêmio da Quina corre a partir das 20h, quando a Caixa Econômica Federal sorteia ainda a Lotofácil e Dupla-Sena.



Lotofácil

A Lotofácil pode pagar prêmio de R$ 3 milhões para quem acertara faixa principal do concurso 2314, que será sorteado nesta noite.

No último sorteio, realizado na sexta-feira (20), ninguém fez 15 acertos. Já 253 apostadores marcaram 14 pontos e levaram, cada um, R$ 1.534,11. Outras 9.784 apostas marcaram 13 números e ganharam R$ 25 cada.

Dupla-Sena

A Dupla-Sena também será sorteada nesta noite e pode pagar prêmio de R$ 1,5 milhão. No último concurso, realizado na quinta-feira (19), não houve ganhadores na faixa principal do primeiro sorteio. Já 8 apostadores marcaram cinco pontos e levaram pra casa R$ 5.580,52.

No segundo sorteio, também não houve ganhadores. Já 12 apostas marcaram 12 pontos e levaram, cada, o prêmio de R$ 3.348,31.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga os resultados no site e nas redes sociais.