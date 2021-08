Mãe e filha morrem em incêndio na casa em que moravam no Tremembé, em SP

Ainda sobre a oco. das 01h41 fogo em residência na Rua José Alves, nenhuma vtr do CB no local, oco. para nós totalmente finalizada. Info. q além das 2 víts fatais já citadas, houve uma 3ª: masculina, 73 anos, foi socorrida conscientemente ao PS do Mandaqui, por inalação d fumaça.