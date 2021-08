Diferença no preço para tirar a CNH em São Paulo pode chegar a até R$ 800, diz sindicato

Um levantamento do Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros de Formação de Condutores do Estado de São Paulo (Sindautoescola) aponta que o custo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode variar em até R$ 800 no estado. Segundo a entidade, isso ocorre porque os serviços não são tabelados e cada estabelecimento determina o próprio preço.

O presidente do Sindautoescola, Magnelson Carlos de Souza, explicou ao Metro World News que, atualmente, o processo para tirar CNH na categoria A (motocicleta) ou B (carro de passeio) pode custar entre R$ 1.200 e R$ 2 mil na capital e interior de São Paulo.

“O que acontece é que cada autoescola acaba fazendo um pacote, já com as taxas dos cursos teórico e prático, exames médico e psicotécnico, além das aulas práticas. Então, o cidadão que busca tirar a CNH precisa entender que ele tem que fazer uma boa pesquisa, buscar uma autoescola credenciada e ativa no Detran-SP [Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo], essa consulta pode ser feita no site do órgão, ver se ela oferece o contrato se serviço, se tem alguma reclamação contra ela em sites, enfim, fazer a cotação de preços para encontrar aquele que melhor se encaixa na sua realidade”, destacou.



Souza explica que essa variação de preços também ocorre em função dos serviços oferecidos, já que algumas autoescolas dispõe de alguns recursos tecnológicos aos alunos, aulas virtuais e veículos modernos.

“Hoje podemos encontrar desde cursos teóricos presenciais a virtuais. Além disso, alguns centros de formação de condutores oferecem simuladores e carros modernos. Então, tudo isso acaba refletindo na variação de preços. No interior, a tendência é que os valores fiquem na casa dos R$ 2 mil. Já na capital é possível encontrar o processo por até R$ 800 a menos”, disse.

Em nota enviada ao Metro World News, o Detran explicou que o órgão não pode interferir nos valores cobrados pelas autoescolas. Já as taxas cobradas pelo departamento são fixas, sendo exame médico, psicotécnico e emissão da CNH que, somadas, chegam a no máximo R$ 395, caso o aluno seja aprovado na primeira tentativa.



“O Detran.SP orienta que os candidatos sempre busquem CFCs [Centro de Formação de Condutores] credenciados para não serem prejudicados na hora de tirar a habilitação. Em prol da segurança viária, é imprescindível que os candidatos à habilitação aprendam de fato a conduzir o veículo de forma correta e segura”, destaca Neto Mascellani, diretor-presidente.



Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress

Pesquisa é fundamental antes de escolher uma autoescola, alerta sindicato.

Desconfie de preços muito baixos

Souza alertou, ainda, que os alunos devem desconfiar das autoescolas que cobram valores muito baixo ou vantagens indevidas para realizar o processo de retirada da CNH.

“Infelizmente, nem todas as autoescolas praticam os valores justos. Por isso, a recomendação do sindicato é que a pessoa busque mesmo se informar para encontrar a melhor cotação possível. Mas quando o preço estiver muito baixo, ele deve desconfiar, pois é certeza que vai ter dor de cabeça depois. O cidadão também não deve aceitar vantagens indevidas, pagar para pular etapas, pois tudo isso mostra que a autoescola não é séria e que pode vir a dar algum prejuízo futuramente”, reforçou o presidente do Sindautoescola.

O Detran-SP explicou que no site do órgão, na área “Parceiros”, é possível ainda consultar as autoescolas credenciadas pelo departamento. Caso o aluno descubra alguma irregularidade no processo de habilitação, pode fazer a denúncia a Ouvidoria do órgão no site. É garantido sigilo absoluto ao denunciante.



Além disso, o órgão oferece um simulado de prova teórica aos candidatos à habilitação. O banco de questões é o mesmo utilizado no exame.

Passo a passo para tirar a CNH

Para auxiliar os candidatos a tirar a habilitação, o Detran-SP disponibiliza em seu portal um tutorial completo com o passo a passo para tirar a permissão para dirigir. Veja abaixo:

Entrar no site do Detran-SP e fazer um cadastro;

Fazer o exame médico e psicotécnico com profissional indicado pelo Detran-SP;

Se aprovado, candidato deve buscar autoescola para fazer o curso teórico, com 45h;

Exame teórico no Detran-SP ou na própria autoescola;

Se aprovado, iniciar aulas do curso prático de 20h (sendo que nesse caso 5h podem ser feitas em simulador, a critério do aluno);

Exame prático no Detran-SP;

Se aprovado, CNH chega em casa pelos Correios. Também é possível emitir a versão digital do documento.

Taxas para tirar a CNH, segundo o Detran-SP:

Exame médico (pagar diretamente ao médico): R$ 96 (R$ 70,40 no caso de candidato com deficiência);

Avaliação psicológica (pagar diretamente ao psicólogo): R$ 112;

Aulas teóricas e práticas: valores são estipulados pela autoescola (pagar diretamente à empresa);

Taxa Detran-SP de exame teórico (pagar em banco conveniado): R$ 40;

Taxa Detran-SP de exame prático (pagar em banco conveniado): R$ 40;

Taxa Detran-SP de emissão da Permissão para Dirigir, a primeira CNH (pagar em banco conveniado): R$ 107.

Se o candidato for reprovado em um dos testes, deverá pagar ao Detran-SP a taxa de R$ 40 para refazê-lo. Reagendamentos não são cobrados.

O órgão alerta que a cobrança por autoescolas por reprovação deve estar prevista no contrato. Alguns estabelecimentos cobram nova taxa de exame prático, por exemplo, porque levam os alunos aos locais de prova e/ou disponibilizam seus carros para o teste.