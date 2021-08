Após mais de um ano suspensas, faixas reversíveis de ônibus serão reativadas em São Paulo na segunda

A Prefeitura de São Paulo informou que as faixas reversíveis de ônibus, que estavam suspensas há mais de um ano, serão reativadas a partir da próxima segunda-feira (23). A medida ocorre em razão do aumento gradual dos índices de lentidão registrados, já que, com o fim das restrições ao comércio, o trânsito na capital retornou a movimentação normal.

Segundo a prefeitura, a medida tem como objetivo proporcionar maior fluidez aos ônibus, garantindo a segurança dos passageiros que circulam pelas vias.



Leia também:

As faixas reversíveis operam por meio da inversão do sentido de circulação de faixa ou faixas de rolamento das vias para atender ao maior fluxo de veículos registrado em determinados horários. Sua implantação garante o aumento da capacidade viária para a direção em que há mais veículos se deslocando.

As faixas são acionadas nos horários de pico de trânsito, entre 6h e 9h, pela manhã, e das 17h às 20h, à tarde.

Confira abaixo onde ficam as faixas reversíveis de ônibus e os horários de cada uma:

Sentido Centro:

Ponte da Casa Verde (Manhã) – 6h às 10h

Entre a Av. Braz Leme e Rua Baronesa de Porto Carreiro

Entre a Av. Braz Leme e Rua Baronesa de Porto Carreiro Av. Penha de França – 6h às 8h30

Entre Rua Caquito e Rua Henrique Souza Queiroz

Entre Rua Caquito e Rua Henrique Souza Queiroz Estrada do M’Boi Mirim (1) / Av. Guarapiranga (2) – 5h30 às 8h30

Entre a Rua Frias Vasconcelos e Av. Guarapiranga / Estrada do M’boi Mirim e Rua Frederico Grotte

Entre a Rua Frias Vasconcelos e Av. Guarapiranga / Estrada do M’boi Mirim e Rua Frederico Grotte Estrada de Itapecerica – 5h30 às 8h30

Entre a Rua Josefina Moretti e Terminal João Dias

Entre a Rua Josefina Moretti e Terminal João Dias Av. Carlos Caldeira Filho – 6h às 8h30

Entre a Av. das Belezas e a Av. Giovanni Gronchi

Entre a Av. das Belezas e a Av. Giovanni Gronchi Ponte João Dias – 6h às 8h30

Entre o Term. João Dias e Rua Bento Branco de Andrade Filho

Entre o Term. João Dias e Rua Bento Branco de Andrade Filho Ponte do Piqueri – Av. Gal. Edgar Facó – 6h às 9h

Entre a Av. Paula Ferreira – Av. Ermano Marchetti

Sentido bairro: