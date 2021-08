SP: Jovens entre 16 e 17 anos com comorbidades podem se vacinar contra covid-19

Os postos de vacinação de São Paulo estão recebendo nesta sexta-feira (20) jovens com idade entre 16 e 17 anos para aplicação da primeira dose do imunizante contra a covid-19, de acordo com o calendário da Prefeitura de São Paulo. As gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) também estarão sendo vacinadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todas as 468 Unidades Básicas de Saúde, as 82 Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, 20 megapostos, 21 drive-thrus e farmácias parceiras estão em operação para vacinar o grupo.

Na cidade de São Paulo, todos os candidatos à vacina da covid-19 devem apresentar um comprovante de residência da capital, obrigatoriamente, além de documento de identificação e cartão do SUS. Caso o comprovante esteja em nome de terceiros será necessário apresentar documentos que comprovem parentesco.

Todos os jovens com comorbidades ou deficiências permanentes devem apresentar laudo médico ou comprovante que indique a deficiência, como receitas, relatórios médicos, entre outros.

PRÉ-CADASTRO

Para tornar o atendimento mais rápido, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

DE OLHO NA FILA

Para evitar ficar longos períodos nas filas dos postos de vacinação, os munícipe pode consultar o site De Olho na Fila e ver em tempo real a situação de cada um dos locais. Com isso, poderá escolher o melhor horário para se imunizar. O site mostra ainda as vacinas que estão disponíveis em cada posto da cidade.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.