Prefeitura de SP inicia vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos com comorbidades na segunda (23)

A Prefeitura de São Paulo informou que a vacinação dos adolescentes de 12 a 15 anos começará na próxima segunda-feira (23). Nesta fase, serão atendidos aqueles que tem alguma comorbidade, deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual), grávidas e puérperas. São esperadas 92.868 mil pessoas neste grupo.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (20) pelo prefeito Ricardo Nunes (MBD) e pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Max Perlman, Vila Nova Conceição, Zona Sul da capital.

“A gente anuncia mais um passo importante da nossa jornada da vida, da vacina. Na segunda-feira a gente inicia a vacinação dos adolescentes de 12 anos ou mais com comorbidades, deficiência, além das grávidas e puérperas”, afirmou o prefeito. “No caso das grávidas ou puérperas, é necessário levar o documento médico autorizando a vacinação. E pra todas as faixas etárias, é necessário que tenha uma pessoa adulta responsável”, completou.



Nesta sexta-feira, a vacinação contempla o público de 16 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas.



Os jovens devem ser acompanhados pelos pais ou responsável no ato da vacinação. No caso de impossibilidade desse acompanhamento, o adolescente deve ir com um adulto e apresentar autorização assinada por uma dessas pessoas.

Serão vacinados jovens com:

Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

Grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

Indivíduos com baixa visão ou cegueira (Considera-se baixa visão ou visão subnormal quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu campo visual é menor do que 20 graus no melhor olho com a melhor correção óptica – categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do CID 10. Considera-se cegueira quando esses valores se encontram abaixo de 0,05 ou o campo visual menor do que 10 graus – categorias 3, 4 e 5 do CID 10);

Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais.

Repescagem

Neste sábado (21), a prefeitura fará a repescagem da vacinação de jovens de 16 e 17 anos nas 82 AMAs da capital.

Na cidade de São Paulo, todos os candidatos à vacina da covid-19 devem apresentar um comprovante de residência da capital, obrigatoriamente, além de documento de identificação e cartão do SUS. Caso o comprovante esteja em nome de terceiros será necessário apresentar documentos que comprovem parentesco.

Pré-cadastro

Para tornar o atendimento mais rápido, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

De Olho na Fila

Para evitar ficar longos períodos nas filas dos postos de vacinação, os munícipe pode consultar o site De Olho na Fila e ver em tempo real a situação de cada um dos locais. Com isso, poderá escolher o melhor horário para se imunizar. O site mostra ainda as vacinas que estão disponíveis em cada posto da cidade.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.