Museu do Ipiranga recebe inscrições para cursos virtuais gratuitos com certificado da USP

O Museu do Ipiranga, em São Paulo, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos na área de arte, cultura e história brasileira. No total, são 600 vagas destinadas a professores, estudantes ou público em geral.

As disciplinas oferecem certificados na categoria de Difusão Cultural emitidos pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo (USP) para todos aqueles que cumprirem a carga horária. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro na internet.



As aulas serão ministradas ao vivo, inteiramente on-line e contarão com recursos de acessibilidade, como Libras, legendagem e audiodescrição. Serão abordados temas como o desenvolvimento da curadoria histórica das exposições “Casas e Coisas”, “Mundos do Trabalho”, que ocuparão as alas do Edifício-Monumento do Museu do Ipiranga.

Os cursos têm duração de seis horas cada, distribuídas em dois dias. Metade das vagas serão destinadas a professores e alunos da rede pública. Os demais podem ser feitos pelo público em geral. Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, será realizado um sorteio para a seleção.

O Museu o Ipiranga está fechado desde 2013, mas segue em atividade com eventos, cursos, palestras e oficinas em diversos espaços da cidade. O local passa por obras de restauro, ampliação e modernização financiadas via Lei de Incentivo à Cultura. A previsão é que o local seja reaberto em setembro do ano que vem, quando será comemorado o bicentenário da Independência do Brasil.

Mais detalhes sobre os cursos oferecidos pelo museu podem ser conferidos na plataforma Apolo, da USP.