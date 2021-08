Estudante de odontologia é presa por se passar por médica em hospital no RJ

Uma estudante de odontologia foi presa em flagrante na noite da última quinta-feira (dia 19) por se passar por médica em um hospital do Rio de Janeiro.

Nathiely da Silva do Nascimento, de 20 anos, usava seu perfil nas redes sociais para divulgar seu suposto trabalho como especialista em ortopedia no Hospital Municipal Miguel Couto. Ela postava fotos com a guia, estetoscópio, carimbo e uma caneta em cima, sugerindo que estava clinicando.

A mulher foi conduzida por policiais militares à delegacia e autuada por crime de uso de documento falso. Ela portava um crachá falso de estagiária, que era usado para entrar no hospital, um documento de auxiliar de saúde bucal, um carimbo, jaleco branco e um pijama hospitalar.

Informações iniciais são conta de são de que Nathiely não fazia atendimentos na unidade e nem era contratada do hospital. Os investigadores contudo, seguem investigando se ela chegou a atuar como falsa médica em algum outro hospital.