Coca-Cola vai abrir 1,5 mil vagas de emprego temporário no Brasil; saiba como se inscrever

A Coca-Cola anunciou que vai abrir exatas 1.516 vagas de emprego temporário no Brasil. As oportunidades fazem parte do chamado “Plano Verão 2022” e se estendem, a princípio, até o fim do ano. Em alguns casos, o contrato poderá ser estendido até março do ano que vem.

Somente no mês de agosto, estão abertas 241 vagas. Para setembro, a previsão é de mais 227 posições.

Há chances para candidatos de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As oportunidades são para os cargos de operador de empilhadeira, motorista, arrumador de palete, operador de ecocargo, ajudante operacional, promotor, técnico de manutenção e técnico de manufatura. Para concorrer, é preciso ter Ensino Médio completo.

Entre os benefícios estão assistência médica, desconto em produtos, vale-alimentação, seguro de vida, auxílio combustível, vale-transporte, vale-refeição, entre outros. Algumas das vantagens variam conforme o cargo ou região.

Os interessados devem inscrever neste link. Boa sorte!