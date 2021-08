Unicamp tem inscrições abertas para 4 cursos gratuitos de extensão na área de educação

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos de extensão na área de educação. As formações são destinadas a professores e estudantes de cursos de licenciatura, além da comunidade em geral.

As inscrições podem ser feitas no site da Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp). Os cursos têm cargas horárias diferentes, mas todos são feitos à distância. Segundo a Unicamp, todas as disciplinas oferecem atestado, mas, por serem à distância, fornecem uma declaração de frequência.



Leia também:

Veja abaixo os cursos oferecidos:

Inclusão na Prática: Como ensinar matemática (e outras disciplinas) a todos os alunos, sem adaptações?

O curso visa disseminar o conhecimento sobre as diversas possibilidades de planejamento e desenvolvimento de aulas de matemática e demais disciplinas, focando na problematização de questões que envolvem o ensino da matemática e outras matérias na Educação Básica.

A carga horária é de 4 horas, sendo 3 horas teóricas e 1 hora prática. Destina-se a professores da educação básica e demais interessados no entendimento do desenvolvimento de estratégias de ensino que favoreçam a aprendizagem.

Atendimento Educacional Especializado: O Estudo de Caso Fundamentado no Modelo Social

O curso visa apresentar conceitos-chaves no campo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, discutindo estudos de caso como parte essencial dessa modalidade.

Destina-se à profissionais da educação de qualquer nível de ensino, com interesse na reflexão sobre a educação de qualidade e para todos. A carga horária total é de 3 horas, sendo 2 práticas e 1 teórica.

A Diferença nas Escolas

O curso oferece um ambiente de reflexões a respeito dos conceitos de identidade e diferença, visando a construção de uma escola aberta a todos os alunos, suscitando questionamentos sobre identidades, ciladas da diferença, posicionamento inclusivo, entre outros.

Desse modo, serão trabalhadas diversas formas de pensar a diferença no ambiente escolar, contrapondo a diferença e a diversidade. A carga horária é de 3 horas, sendo 2 teóricas e 1 prática.

Entendendo a Inclusão Escolar como um Direito

O curso busca disseminar ideias referentes ao direito incondicional à educação, aprensetando a educação inclusiva a partir da análise da legislação educacional em vigor.

Durante as aulas, serão trabalhadas temáticas sobre o direito à educação enquanto obrigação legal imposta ao Estado, família e a escola. Também serão abordados os avanços na legislação brasileira e Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.

Esse curso é voltado para professores, gestores e demais membros da comunidade escolar. A carga horária é de 2 horas teóricas e 1 hora prática.

Clique aqui para ver mais detalhes sobre os cursos oferecidos.