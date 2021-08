SP quer reduzir intervalo da Pfizer

Campanha vai vacinar jovens de 12 a 17 anos | Denny Cesare/Folhapress / Sumaré (SP), 18/08/2021 - Vacinação Covid-19 - Os moradores de Sumaré (SP) com idades entre 12 e 17 anos começaram a se vacinar contra a Covid-19 nesta quarta-feira (18). A prefeitura segue o cronograma do Plano Estadual de Imunização (PEI) e os primeiro contemplados integram o grupo de pessoas com comorbidades. (Foto: Denny Cesare/Código 19/Folhapress)