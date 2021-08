‘Sommeliers de vacina’ já podem se vacinar contra covid-19 a partir de hoje em São Paulo

Pessoas que se recusaram a tomar a vacina contra covid-19 porque queriam escolher o imunizante, apelidado nas redes de ‘sommeliers de vacina’, já podem retornar aos postos de São Paulo a partir desta quinta-feira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 2.167 moradores da Capital estavam suspensos por terem se recusado a imunização com uma vacina específica e, de acordo com a lei aprovada em São Paulo, foram movidos para o final da fila do Plano Municipal de Imunizações.

Como o calendário de vacinação de adultos chegou ao fim, esse grupo foi novamente incluído na lista para se imunizar.

LEIA TAMBÉM:

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Assim como ocorreu com grupos anteriores, será necessária a apresentação de um comprovante de residência da Capital em nome dos pais ou parentes, e nesse caso também documentos que comprovem o parentesco.

PRÉ-CADASTRO

Para tornar o atendimento mais rápido, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

DE OLHO NA FILA

Para evitar ficar longos períodos nas filas dos postos de vacinação, os munícipe pode consultar o site De Olho na Fila e ver em tempo real a situação de cada um dos locais. Com isso, poderá escolher o melhor horário para se imunizar. O site mostra ainda as vacinas que estão disponíveis em cada posto da cidade.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.