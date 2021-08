Quina acumulou em R$ 3,4 milhões para esta quinta-feira

O sorteio da Quina desta quarta-feira também não teve ganhadores e o prêmio está acumulado em R$ 3,4 milhões para o sorteio desta quinta-feira (19).

Apesar de ninguém ter acertado a Quina, sessenta apostas fizeram a quadra e cada uma delas vai levar para casa R$ 8.017,63.

Na faixa dos três acertos, 3.754 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 192,69.

Clique para ver os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira

As apostas para o sorteio desta quinta-feira podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta mínima custa R$ 2.

O sorteio da Quina sempre ocorre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Sem ganhadores, Lotofácil sorteia R$ 3 milhões

A quarta-feira não foi um dia favorável aos apostadores da Lotofácil, já que nenhum deles conseguiu acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio da loteria voltou a acumular e promete pagar no sorteio desta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher um volante com 15 números e pagar R$ 2,50, valor da aposta mínima, até 19h em qualquer casa lotérica do país.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No sorteio desta quarta-feira, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 248 apostas acertaram 14 números e cada uma ganhou R$ 1.431,03.

Na faixa dos 13 acertos, 9.465 apostas ganharam R$ 25 cada.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira.

Super Sete sai para o Tocantins

Um apostador da cidade de Bernardo Sayao, no Tocantins, foi o único a acertar as sete dezenas da Super Sete sorteada desta quarta-feira. Ele ganhou sozinho o prêmio acumulado de R$ 2.918.679,64.

Quatro apostas acertaram seis dezenas e cada uma delas ganhou R$ 9.104,83. Na faixa dos cinco acertos, 67 apostadores ganharam prêmios individuais de R$ 776,53.

Clique para ver os números sorteados na quarta-feira.

O próximo sorteio da Super Sete será realizado nesta sexta-feira, a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio para esse sorteio é de R$ 150 mil. As casas lotéricas recebem aposta para a Super Sete até momentos antes do sorteio.