Prefeitura de São Paulo realiza processo seletivo com mais de 500 vagas para mulheres em situação de violência

A Prefeitura de São Paulo realiza nesta quinta-feira (dia 19), o Contrata SP – Tem Saída, com mais de 500 vagas de emprego para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Cerca de 400 mulheres se inscreveram e passaram por triagem para comparecer ao Cate ( Centro de Apoio ao Trabalhado e Empreendedorismo). O agendamento, a fim de evitar aglomeração, ocorre por faixa de horário, das 9h às 16h, hoje e amanhã.

As candidatas irão participar dos processos seletivos junto às equipes do Cate e também podem passar por duas empresas que estarão no local com equipes de recursos humanos.

Na ocasião, as candidatas também poderão participar de oficinas sobre artesanato e reaproveitamento de alimentos com orientação para o empreendedorismo e geração de renda.

Abertura do Contrata SP – Tem Saída (apenas para candidatas agendadas)



Dias: 19 de agosto (quinta-feira)

Horário: 9h às 16h

Local: Cate Central – Avenida Rio Branco, 252 – Centro