Multidão se acumula nos arredores do aeroporto de Cabul

Conforme notícia divulgada pelo Daily Mail, expatriados e detentores de vistos ocidentais não conseguem chegar até o aeroporto de Cabul devido a presença de enormes multidões de afegãos aterrorizados. Os ministros do Reino Unido insistem que a passagem das pessoas está acontecendo e que os aviões estão decolando, mas a grande quantidade de moradores locais presentes no entorno do aeroporto dificulta a chegada dos passageiros.

O aeroporto é mantido em segurança por um grande contingente de soldados americanos e britânicos. A pressão é para que os cidadãos britânicos deixem o país o quanto antes uma vez que a força britânica não terá contingente suficiente para manter a segurança no local após a retirada das tropas americanas.

Os soldados que estão em meio a multidão dizem que as pessoas têm pouca ou nenhuma ideia do que estão fazendo ou de quem estão deixando passar. Existem relatos de que os combatentes do Talibã estão caçando na multidão aqueles que colaboraram com as forças britânicas ou americanas para que possam ser punidos. Isso ocorre mesmo com as garantias públicas de que não serão realizados ataques de represália.

Secretário de defesa do Reino Unido garante que voos estão partindo do aeroporto de Cabul

O secretário de defesa do Reino Unido, Ben Wallace, disse em pronunciamento que os guardas do Talibã estão permitindo a passagem de pessoas com documentos de viagem. Segundo ele, os voos britânicos não estão deixando o país vazios. Ele insiste que “nenhum assento é desperdiçado”.

Na declaração, ele também revelou que 120 pessoas foram retiradas do país ao longo da manhã de hoje. 138 deverão ser retiradas nas próximas horas. O secretário também revelou que oito aviões de transporte RAF, compostos por A400 Atlas, C-130 Hercules e C17 Globemasters, estavam programados para deixar Cabul ao longo do dia.

Os passageiros são cidadãos britânicos, funcionários de meios de comunicação, funcionários dos direitos humanos e afegãos que trabalharam para os britânicos. Ontem seis voos saíram de Cabul levando em torno de 900 passageiros.